15 октября 2017, 15:13Общество Во всех пензенских районах хотят открыть службу психологической помощи В Пензенской области открылись еще шесть базовых психолого-педагогических кабинетов. Они появились в Вадинском, Иссинском, Малосердобинском, Нижнеломовском, Пачелмском, Шемышейском районах. В них профессиональные психологи помогают школьникам и их родителям, а так же семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Поговорить о своих проблемах и получить помощь профессионала. В Шемышейском районе базовый психолого-педагогический кабинет работает вторую неделю, но местный специалист уже активно ведет консультации. Рассказывает, что главное - создать доверительные отношения между психологом и посетителем.

«Сначала у них конечно не доверительное отношение. Но, когда их приглашаешь в кабинет и с каждым в отдельном случае работаешь, то уже налаживается контакт, родители с удовольствием приходят и обсуждают со мной те насущные вопросы, которые касаются их детей», - отметила педагог-психолог базового психолого-педагогического кабинета Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области

Елена Гарина.

В кабинете психолога ждут и школьников. Трудности в общении со сверстниками, проблемы в учебе и агрессивное поведение - основные проблемы, с которыми сталкиваются подростки. Психолог помогает и тем, кто пострадал от домашнего насилия или получил иные психологические травмы, а также семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В Шемышейском районе таких - 38, в них воспитываются более 80 детей.

«У нас есть приемные семьи, мы можем им помочь: детям, находящимся в приемных семьях, и, соответственно, родителям, которые занимаются их воспитанием», - подчеркнула начальник управления социальной защиты населения администрации Шемышейского района Ольга Решетченко.

По словам специалистов, такие кабинеты показали свою эффективность. Только за последний год консультацию психолога получили более двух тысяч человек. Специалисты занимаются профилактикой деструктивного поведения среди молодежи.

«Повысилась выявляемость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в критической ситуации. Много серьезных проблем, связанных с детьми, не произошло благодаря тому, что появились базовые кабинеты», - сказала заместитель директора Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Татьяна Карамышева.

Базовые психолого-педагогические кабинеты появились в Пензенской области по инициативе главы региона и работают уже в 18 районах области. Обратиться к специалистам можно совершенно бесплатно. Планируется, что в следующем году такие кабинеты будут работать во всех районах Пензенской области.

Общество

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