20 января 2017, 19:11Общество Во всех пензенских магазинах алкоголь будет под контролем ЕГАИС До 1 июля все организации, торгующие алкоголем, должны перейти на ЕГАИС. Единая государственная автоматизированная информационная система предназначена для контроля над объемом производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции в стране. Сейчас Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по числу подключенных к системе лицензиатов.

Каждая бутылка вина и крепкого алкоголя - под тотальным контролем. До 1 июля 2017 года во всех торговых точках и организациях общественного питания страны продажу спиртного должны осуществлять через ЕГАИС - единую государственную автоматизированную информационную систему. Такая мера необходима для пресечения распространения контрафакта: учет производства, закупки, поставок и продажи алкогольных напитков повлияет на прозрачность этой сферы.



«При продаже алкогольной продукции фиксируются факты продажи и считывается акцизная марка, которая находится на бутылке. Например, если акцизная марка поддельная, автоматически система отправляет информацию в Росалкогольрегулирование для принятия мер по данному юридическому лицу, который продает контрафактный алкоголь», - рассказал заместитель начальника управления министерства сельского хозяйства Пензенской области Павел Гусев.

С 1 января 2016 года в ЕГАИС регистрируется каждая оптовая продажа спиртного, а с 1 июля 2016-го - каждая в розницу. С подключением к единой системе Пензенскоя область справилась прежде других регионов ПФО. 259 организаций-лицензиатов фиксируют данные в системе в части розничной торговли алкогольной продукции. Это - более тысячи объектов, работающие в городских поселениях региона.



«Нам подключили оборудование, которое сканирует, считывает марки акцизные и отслеживает алкогольную продукцию от заказчика до поставщика. Алкогольная продукция нам поступает со склада, мы сканируем каждую бутылку, каждую акцизную марку, проверяем. В случае каких-то несходств, мы отправляем обратно», - сказал управляющий магазином Юрий Липилин.

Еще 460 торговым объектам Пензенской области требуется переход к передаче данных по продажам через ЕГАИС. Все они находятся в сельской местности. По закону, срок на подключение дается до 1 июля 2017-го, но сделать это нужно на несколько месяцев раньше.



«Задача перед лицензиатами поставлена - подключить все объекты до 1 апреля 2017-го для того, чтобы объекты в тестовом режиме уже работали. За апрель-май мы должны отработать систему со всеми лицензиатами. В связи с тем, что подключение будет проходить в сельской местности и, возможно, где-то проблемы с работой интернета», - сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Ответственность за неподключение к ЕГАИС такая же, как и за продажу спиртного без сопроводительных документов. Юридическое лицо будет оштрафовано на сумму от 150 до 200 тысяч рублей, а штраф для руководителя компании - физического лица - составит 15 тысяч.

Электронный контроль за работой системы ведет Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Пока нарушений, связанных с подключением к ЕГАИС и реализацией нелегального алкоголя через эту систему среди пензенских организаций, не отмечено. Чтобы подключиться к базе учета, предпринимателям нужно закупить специальное оборудование.

«Для подключения необходим сканер, компьютер и программное обеспечение, которое непосредственно фиксирует. Данная программа полностью отслеживает и отправляет в Рослкогольрегулирование», - сказал заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Павел Гусев.

Жалобы на спиртное в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка могут отправить и сами покупатели. Сделать это можно с помощью смартфона. Для этого специалисты выпустили мобильное приложение «Антиконтрафакталко».

Проверить законность товара можно и по штрих коду на чеке. Если в руках контрафакт, сообщить о правонарушении необходимо сразу же. В приложении есть функция оповещения о нелегальной алкогольной продукции и о точке продажи такого спиртного.

Общество

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