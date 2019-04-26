Во все тяжкие. Пензенцы организовали в квартире нарколабораторию

В Пензе задержали мужчин, организовавших в съемной квартире нарколабораторию. Там они несколько месяцев подпольно изготавливали сильнодействующие психотропные вещества.

В небольшом съемном доме - подпольная лаборатория, в которой подозреваемый вместе с напарником готовил наркотические средства. По словам пензенца, незаконной деятельностью они занимались несколько недель.

Как рассказал задержанный, готовил не для себя, и даже не для продажи, а просто из интереса. Однако, со слов оперативников, найденное оборудование говорит об обратном. Изготовление наркотических веществ владельцы лаборатории планировали поставить на поток, сбывая через интернет.

«В ходе проведения обыска в арендованном доме были обнаружены и изъяты оборудование и прекурсоры для производства наркотиков, готовые вещества объемом не менее 100 граммов, средства индивидуально защиты дыхания, зрения, кожи рук и лица», - прокомментировал старший следователь следственного управления УМВД России по Пензенской области Дамир Баргаев.

Оба жителя Пензы сейчас заключены под стражу. Мужчинам грозит срок сразу по двум уголовным статьям - 30-й и 228-й.