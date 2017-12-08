Во сколько жителям Пензы обойдется новогодний стол?

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08 декабря 2017, 19:22Общество
Пензенцы начали задаваться вопросом: во сколько обойдется новогодний стол и какую сумму на него заложить в семейном бюджете?
Индекс салата Оливье в преддверии Нового года снова стал самым актуальным показателем уровня цен в магазинах. Покупатели, уже озаботившиеся праздничным меню, пристально отслеживают, изменятся ли цены на традиционные новогодние продукты. Однако рост пока не наблюдается. Это отмечают и продавцы.
«Как показывает практика, перед Новым годом особого роста цен на товары нет, потому что, за счет большего объема продаж, магазины стараются снижать цены», - пояснил ситуации владелец одного из магазинов Дмитрий Тарасов.
Растут ли цены на социально значимые товары представители городской администрации и общества по защите прав потребителей проверяют еженедельно. Если же сравнивать предновогодние цены 2017 года и 2016, то цена заметно выросла на сливочное масло и свинину, в обоих случаях это больше десяти рублей.
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