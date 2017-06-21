21 июня 2017, 19:57Общество Во многих домах Кузнецка отключили горячую воду В городе Кузнецке Пензенской области на этой неделе прекращена подача горячей воды в большую часть многоквартирных домов. Неудобства связаны с необходимостью проведения важнейшего этапа подготовки к отопительному сезону – гидравлических испытаний. Первые их итоги показали, что работникам теплоснабжающих организаций в ближайшие дни придется как следует потрудиться.

В ходе первого этапа гидравлических испытаний сразу на нескольких магистральных трубопроводах возникли порывы. Аварийные бригады муниципального предприятия «Гортеплосеть» работали практически во всех районах Кузнецка.

«Это порыв на перекрестке улиц Молодой гвардии и Белинского, порыв на улице Калинина в районе рынка, порывы на сетях Южного микрорайона (улицы Чкалова, Ленинградская, Минская), порывы в Западном микрорайоне и на Радищева, 7», - сообщил директор муниципального предприятия «Гортеплосеть» Владимир Дильман.

Трубы, которые не выдержали подаваемого в ходе испытаний давления, меняют на новые. По словам руководства теплоснабжающей организации, подготовка сетей к эксплуатации в осеннее–зимний период идет по графику. Горячее водоснабжение в квартиры кузнечан должно вернуться к 3 июля. Ход работ контролирует администрация Кузнецка.

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