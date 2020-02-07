Во главе аппарата правительства Пензенской области будет стоять вице-губернатор

07 февраля 2020, 17:37Общество
Замруководителя аппарата – начальник правового управления правительства Сергей Сластных на сессии Законодательного Собрания Пензенской области 7 февраля представил два законопроекта, связанных с введением должности вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства в перечень государственных должностей региона.
Сергей Сластных предложил внести изменения в Устав области и отдельные законы. По его словам, это не потребует расходов из бюджета региона. Депутаты единогласно поддержали предложение начальника правового управления.
Таким образом, правительство Пензенской области теперь имеет следующую структуру: вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства, председатель правительства, его первые замы, зампреды и кабинет министров.
Отметим, что в настоящее время Лариса Рябихина занимает должность руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области - первого зампреда правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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