Внуков пензенского красноармейца Павла Бизикова нашли

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11 июля 2017, 17:03Общество
В Пензенской области нашли родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны бойца Павла Бизикова.
Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» руководитель отряда «Поиск-Вездеход» Лариса Казакова, внуков красноармейца нашли в течение суток.
«Многое в этом мире построено на личных связях. Я раньше работала с женщиной, муж которой был начальником Бессоновского РОВД, Николай Викторович Рассказов, он неоднократно нам помогал в подобных поисках. Запрос к нам пришел утром в воскресенье, вечером я позвонила ему, он - участковому, тот обратился к замглавы администрации, и утром мне позвонила внучка Павла Бизикова – Мария Николаевна Крюкова», - рассказала собеседница.
Как оказалось, у Павла Бизикова есть еще внук Александр Николаевич. Родственники выразили желание перезахоронить останки бойца на его родине – в селе Кижеватово – рядом с его женой.
По словам Ларисы Казаковой, сейчас решается вопрос по оформлению документов, скорее всего, передача останков и перезахоронение пройдут в сентябре.
«Особенно отрадно то, что администрация готова была перезахоронить останки даже если не были бы найдены родственники», - отметила она.
Напомним, останки Павла Сергеевича Бизикова были найдены в рамках поисковой экспедиции «Торжокский Плацдарм-2017» в районе кордона Гремячиха Тверской области 7 июля.
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