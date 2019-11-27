Вместо новых фонарей потухли старые. Пензячка жалуется на темноту у больницы №6

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28 ноября 2019, 10:02Общество
Жительница Пензы обратилась в информагентство с жалобой на плохое освещение дороги у клинической больницы №6 им. Г. А. Захарьина.
«Сегодня шла в 5:40 на работу мимо горбольницы №6. Расстроилась, вместо обещанных новых столбов с освещением, потухли старые. А ведь освещение запланировано на 2019 год! Может, кто-то даст подробное пояснение по этому вопросу?» - написала она в «Жалобную книгу».
Информагентство направит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в ситуации. Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На все обращения ведомства направляют официальные ответы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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