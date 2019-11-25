Вместо года в армии пензенец может получить два за решеткой

Известно, что мужчина пять раз получал лично повестки в военкомат, чтобы пройти медкомиссию. Однако так и не являлся, уважительных причин на это не было.

В результате после вмешательства прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жителю областного центра может грозить до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».