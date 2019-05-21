Влетел в крыло. В Заводском районе столкнулись две иномарки

В Заводском районе Пензы утром 21 мая произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что две иномарки столкнулись на улице Циолковского примерно в 11.20.

Судя по фото, у одного авто сильно повреждено левое крыло, а у второй иномарки пострадала правая фара и снесло часть капота. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».