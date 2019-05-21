Влетел в крыло. В Заводском районе столкнулись две иномарки

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21 мая 2019, 16:38Происшествия
В Заводском районе Пензы утром 21 мая произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что две иномарки столкнулись на улице Циолковского примерно в 11.20.
Судя по фото, у одного авто сильно повреждено левое крыло, а у второй иномарки пострадала правая фара и снесло часть капота. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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