Власти Пензенской и Кемеровской областей договорились о сотрудничестве

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06 июня 2019, 17:39Бизнесновости
Глава Пензенского региона Иван Белозерцев и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провели рабочую встречу в рамках Петербургского международного экономического форума.
Главы субъектов РФ подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах, сообщили в пресс-центре облправительства.
Стороны обсудили возможности организации взаимных бизнес-миссий с целью расширения рынков сбыта для предприятий Пензенской и Кемеровской областей. Речь шла, в частности, о системах безопасности АО ФНПЦ ПО «Старт» и продукции для угледобывающей отрасли АО НПП «Рубин».
Иван Белозерцев пригласил представителей культурного, научно-производственного и предпринимательского сообществ Кемеровского региона к участию в крупнейших культурных и социально-значимых мероприятиях.
«Уверен, что расширение двусторонних связей послужит интересам жителей наших регионов, будет способствовать еще более успешному развитию Кемеровской и Пензенской областей», - сказал он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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