Власти и дольщики «Пензастроя» подписали соглашение

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08 мая 2019, 17:39Общество
8 мая в Пензе состоялось подписание четырехстороннего соглашения о намерениях по завершению строительства объектов обанкротившейся компании «Пензастрой».
Подписи под документом поставили губернатор Иван Белозерцев, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, подрядчики, взявшиеся за достройку домов и представители комитета кредиторов «Пензастроя».
«В соглашении прописаны намерения сторон в реализации совместных конкретных действий по завершению строительства многоквартирных жилых объектов в определенные сроки», - сообщает пресс-центр облправительства.
Иван Белозерцев отметил, что дома достраиваются в соответствии с графиком, кроме одного объекта в Пензенском районе: там, по словам губернатора, работы возобновят после майских праздников.
Глава региона добавил, что строительство всех проблемных домов идет в тесном взаимодействии с Законодательным Собранием, прокуратурой, большой объем проделала администрация Пензы, подготовив земельные участки для новых застройщиков.
«У нас общая задача – сдать объекты в эксплуатацию с хорошим качеством, чтобы люди могли заселиться в свои квартиры. И чтобы больше подобных проблемных ситуаций в нашем регионе не было», - подчеркнул Иван Белозерцев.
О том, как в регионе решается проблема обманутых дольщиков, можно прочитать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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