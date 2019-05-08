Власти и дольщики «Пензастроя» подписали соглашение

8 мая в Пензе состоялось подписание четырехстороннего соглашения о намерениях по завершению строительства объектов обанкротившейся компании «Пензастрой».

Подписи под документом поставили губернатор Иван Белозерцев, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, подрядчики, взявшиеся за достройку домов и представители комитета кредиторов «Пензастроя».

«В соглашении прописаны намерения сторон в реализации совместных конкретных действий по завершению строительства многоквартирных жилых объектов в определенные сроки», - сообщает пресс-центр облправительства.

Иван Белозерцев отметил, что дома достраиваются в соответствии с графиком, кроме одного объекта в Пензенском районе: там, по словам губернатора, работы возобновят после майских праздников.

Глава региона добавил, что строительство всех проблемных домов идет в тесном взаимодействии с Законодательным Собранием, прокуратурой, большой объем проделала администрация Пензы, подготовив земельные участки для новых застройщиков.

«У нас общая задача – сдать объекты в эксплуатацию с хорошим качеством, чтобы люди могли заселиться в свои квартиры. И чтобы больше подобных проблемных ситуаций в нашем регионе не было», - подчеркнул Иван Белозерцев.

О том, как в регионе решается проблема обманутых дольщиков, можно прочитать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».