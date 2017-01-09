09 января 2017, 15:35Общество Владыка поздравил воспитанников духовной семинарии с Рождеством Митрополит Пензенский и Нижнеломовский поздравил детей с Рождеством. В пензенский духовной семинарии прошел праздник для ее воспитанников. Ребятам показали спектакль «Рождественская елка в царской семье».

Роскошные костюмы, танцы и хоровое пение. Десятки мальчишек и девчонок с замиранием следили за происходящим на сцене. В стенах духовной семинарии воспитанники воскресной школы «Горлица» показали зрителям, как отмечала Рождество царская семья. Спектакль оказался интересным и познавательным.



«Мне понравилось, очень интересно. Они постарались очень», - поделился впечатлением зритель Дмитрий Елистратов.

Сразу после спектакля дети отправились в спортивный зал семинарии, где их ждал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Владыка поздравил гостей с праздником Рождества.



«Чтобы это тепло, которое вы получаете в виде родительских подарков, в виде особого внимания близких, вы не только унесли с собой, но и смогли поделиться им со всеми, кто вокруг вас», - сказал он.

Конечно же, рождественский праздник не мог обойтись без елки. Веселые конкурсы и загадки понравились и взрослым, и детям.

Впечатлений после такого праздника осталось немало, но главное, дети получили самый ценный подарок — любовь и заботу окружающих.

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