Владыка поздравил воспитанников духовной семинарии с Рождеством

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09 января 2017, 15:35Общество
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский поздравил детей с Рождеством. В пензенский духовной семинарии прошел праздник для ее воспитанников. Ребятам показали спектакль «Рождественская елка в царской семье».
Роскошные костюмы, танцы и хоровое пение. Десятки мальчишек и девчонок с замиранием следили за происходящим на сцене. В стенах духовной семинарии воспитанники воскресной школы «Горлица» показали зрителям, как отмечала Рождество царская семья. Спектакль оказался интересным и познавательным.
«Мне понравилось, очень интересно. Они постарались очень», - поделился впечатлением зритель Дмитрий Елистратов.
Сразу после спектакля дети отправились в спортивный зал семинарии, где их ждал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Владыка поздравил гостей с праздником Рождества.
«Чтобы это тепло, которое вы получаете в виде родительских подарков, в виде особого внимания близких, вы не только унесли с собой, но и смогли поделиться им со всеми, кто вокруг вас», - сказал он.
Конечно же, рождественский праздник не мог обойтись без елки. Веселые конкурсы и загадки понравились и взрослым, и детям.
Впечатлений после такого праздника осталось немало, но главное, дети получили самый ценный подарок — любовь и заботу окружающих.
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