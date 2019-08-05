Владимиру Керханаджеву вручили орден за заслуги перед областью

Глава региона вручил ветерану орден «За заслуги перед Пензенской областью» второй степени. Отметим, что Владимир Керханаджев является Почетным гражданином Пензы, а также председателем городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

«Ни одно мероприятие городского и областного уровней не проходит без вашего участия, потому что вы - символ патриотизма, символ Победы. Когда вы приходите, встаете вместе с нами в линию на каком-то мероприятии, мы сразу спинки выпрямляем, хотя нас тоже уже клонит вниз», - сказал глава региона.



Владимир Керханаджев был призван на военную службу в сентябре 41-го в возрасте 18 лет и прошел всю войну. Он был участником Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, участвовал в боях за освобождение Мценска, Карачаева, Орла и Латвии. Его военная специальность - сапер. За годы войны он обезвредил более 1800 взрывных устройств.