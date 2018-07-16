Владимир Стрючков рассказал, как будет развиваться система пензенского здравоохранения

В правительстве Пензенской области на оперативном совещании 16 июля обсудили вопросы, связанные с реконструкцией и строительством объектов здравоохранения для детского и взрослого населения.

«Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам 10 июля отметила основные направления развития национального проекта здравоохранения с конкретными цифрами. […] К примеру, министр сообщила, что планируется совершенствование медицинской помощи детям, модернизация детских поликлиник. Программа рассчитана на три года», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Он попросил министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова доложить о том, какая работа по этим направлениям планируется в Пензенской области.

«Что касается первичной медико-санитарной помощи, с уровня ФАПов, то у нас число населенных пунктов составляет 1411, из них 745 – с населением менее 100 человек. Здесь будут работать передвижные медицинские комплексы (в ближайшее время купят шесть новых). 278 пунктов - с численностью населения от 100 до 300 человек. В девяти из поселений отсутствуют медорганизации, в четырех из них учреждения построят по федеральной программе, в пяти мы должны построить их сами. В перспективе планируем проектировать модульные ФАПы с учетом того, что население там будет меньше 100 человек. Населенных пунктов с численностью от 300 до 2000 – восемь», - сообщил глава ведомства.

Говоря о совершенствовании медпомощи детям, он отметил, что регион подал заявку на реконструкцию областной больницы – необходимо около 520 млн рублей.

«По территориальному планированию предполагается, что на территории Пензы, с учетом прикрепленного населения по 30 тысяч к каждой поликлинике, должны функционировать три медорганизации. Две поликлиники на сегодняшний день имеются, третья поликлиника – в центральной части города. Нам предстоит сделать проектно-сметную документацию и в районе ул. Окружной, Калинина в ближайшие три года построить поликлинику на 550 посещений», - рассказал Владимир Стрючков.

Что касается взрослого населения – по словам министра, в областном центре должны функционировать восемь поликлиник и 34 врачебных амбулатории.

«Для этого нам нужно будет в Арбеково построить новую поликлинику, к которой должно быть прикреплено 35-40 тысяч населения», - добавил он.

Также Пензенская область заявилась на включение в федеральную программу со строительством лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера. Цена объекта составляет 716 млн рублей.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».