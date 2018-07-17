Владимир Путин поздравил пензячку со 105-летием

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17 июля 2018, 14:03Общество
17 июля жительнице города Пензы Марии Прудентовой исполнилось 105 лет. Президент Владимир Путин направил ей письмо, с круглой датой женщину пришли поздравить представители власти.
Мария Николаевна Прудентова родилась в Каменском районе в семье священника. Окончила 10 классов и в 1934 году переехала в Ленинградскую область. В 1935 году вышла замуж. Работала учителем начальных классов и рисования. В 1941 году попала в плен и эшелоном направлена в Германию, но была освобождена русскими. С 1941-1959 год Мария Николаевна проживала в Латвии и работала в школе.
В 1960 году женщина переехала в Нижнеломовский район и продолжила работу в школе. В 1971 году переехала в Пензу. Всю жизнь именинница увлекалась рисованием, но свою первую картину она написала в возрасте 75 лет, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Мария Прудентова воспитала четверых детей, у нее – четверо внуков и шесть правнуков.
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев пожелал имениннице здоровья, тепла, уюта и семейного благополучия и вручил поздравительное письмо от президента Владимира Путина, цветы и памятные подарки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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