Владимир Путин наградил тракториста из Пензенской области

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24 мая 2017, 14:35Общество
Почетное звание Заслуженного работника сельского хозяйства присвоено указом президента РФ Владимира Путина трактористу-машинисту Пензенской области Виталию Логунову.
Виталий Логунов награждался почетными грамотами администрации Пензенского района в 2006, 2009, 2012 и 2013 годах, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Он является автором трех предложений, которые помогают в работе сельскохозяйственной техники, сокращая расходы и продлевая срок службы машин.
«Виталий Викторович также является наставником молодежи - он подготовил к работе девять молодых механизаторов", - сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.
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