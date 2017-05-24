24 мая 2017, 14:35Общество Владимир Путин наградил тракториста из Пензенской области Почетное звание Заслуженного работника сельского хозяйства присвоено указом президента РФ Владимира Путина трактористу-машинисту Пензенской области Виталию Логунову.

Виталий Логунов награждался почетными грамотами администрации Пензенского района в 2006, 2009, 2012 и 2013 годах, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Он является автором трех предложений, которые помогают в работе сельскохозяйственной техники, сокращая расходы и продлевая срок службы машин.

«Виталий Викторович также является наставником молодежи - он подготовил к работе девять молодых механизаторов", - сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/05/24/11261241