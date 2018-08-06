Владелец здания на ул. Суворова, 173 отказывается исполнить решение суда

В Пензе суд вынес решение снести строение по адресу улица Суворова, 173. Владелец здания отказывается добровольно демонтировать объект, и теперь истец в лице городской администрации ищет иные варианты исполнения судебного решения.

За те годы, пока велась стройка, а затем находилась в состоянии заморозки, объект успел сменить свое функциональное назначение. Будущий гараж просто-напросто превратился в свалку.

«Ближайший мусорный контейнер находится на улице Кулакова, это достаточно далеко, и, естественно, люди, которые здесь живут, перебрасывают мусорные пакеты через забор, где стройка, а это мухи, крысы и запах», - рассказала жительница Пензы Ирина Маслова.

Как такое немаленькое по размерам строение выросло прямо возле одной из центральных магистралей города - остается только удивляться. В мэрии ответили, что на несовпадение того, что было заявлено в проектных документах, и того, что рабочие стали строить в реальности, среагировали сразу.

«Администрация незамедлительно предприняла меры путем обращения в суд с требованием о сносе этого объекта. Ответчик всячески препятствовал ходу процесса, затягивал его», - сказала заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Ирина Кочеткова.

Несмотря на затянувшийся процесс, решения суда в муниципалитете все же дождались - Фемида постановила снести признанную незаконной постройку.

«Должнику неоднократно вручались требования об исполнении решения суда, он привлекался к административной ответственности, но, как видите, ничего не было сделано. В настоящее время в администрацию города направлен запрос по 206 статье Гражданского Кодекса об обращении в суд с возложением на взыскателя обязанности, с последующим взысканием расходом должника», - прокомментировала старший судебный пристав Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

Федеральных денег на снос не нашлось. Представители мэрии обратились в Гордуму с предложением выделить из бюджета один миллион 400 тысяч рублей на то, чтобы разобрать конструкцию, однако народные избранники не поддержали инициативу. Впрочем, в мэрии не собираются сдаваться и вновь намерены направить в Гордуму похожее предложение. Если все-таки депутаты пойдут навстречу, муниципалитет, освоив сумму, будет взыскивать ее с владельца бетонного монолита. А это, в свою очередь, приведет к новому судебному процессу.