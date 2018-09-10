Владелец магазина заплатит пензячке за падение из-за просыпанного винограда

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, вечером 30 октября 2017 года в торговой точке 57-летняя женщина, поскользнувшись на винограде, который лежал на полу, упала и травмировала правую ногу и руку.

Пензячка написала жалобу в книге отзывов и предложений и обратилась в травмпункт, где ей назначили лечение. Но проведенные процедуры не помогли и женщина продолжает испытывать боль. Из-за этого она решила потребовать от владельца сети магазинов компенсацию морального вреда. Тот никак не отреагировал, и потерпевшая обратилась в суд с просьбой взыскать в ее пользу 25 тысяч рублей.

Суд встал на сторону женщины, посчитав, что в магазине не были обеспечены меры безопасности, гарантирующие сохранность здоровья посетителей.

В результате представитель торговой сети должен будет заплатить пензячке 12 тысяч рублей, а также компенсировать судебные расходы. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».