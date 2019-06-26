«Включайте голову!» Пензенскую автоледи шокировал опасный маневр кроссовера

Пензенская автоледи едва не попала в ДТП из-за маневра кроссовера. Видеозапись с регистратора женщина опубликовала в Сети.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Пензячка пояснила, что инцидент произошел 25 июня в 20.30 на улице Максима Горького.

Судя по кадрам, иномарка с крайнего правого ряда неожиданно включила поворотник и начала выполнять маневр, несмотря на машину автоледи, которая была слева. Женщине повезло, и она успела остановиться до столкновения. После этого иномарка, как ни в чем ни бывало, продолжила выполнять свой опасный маневр, поворачивая налево.

«Уважаемые водители, когда садитесь за руль, включайте, пожалуйста, голову! Вспоминайте ПДД и пользуйтесь зеркалами не только для самолюбования. Кроме вас, на дороге есть еще машины», - добавила автоледи.

Пользователи в комментариях поддержали женщину, отметив, что водитель изначально вел себя подозрительно.

«Лучше от таких подальше держаться, чтобы машину свою не повредить», - отметил Макс, пишет ИА «Пенза-Пресс».