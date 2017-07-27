27 июля 2017, 20:04Общество «Включайся!» - новый тарифный план от «МегаФона»,который доступен каждому Тарифный план - индивидуальный для каждого. Оператор «МегаФон» предлагает своим клиентам новую тарифную линейку «Включайся!». Теперь каждый абонент «МегаФона» может выбрать именно те услуги, которые соответствуют его интересам, и не оплачивать ненужные.

В начале лета «МегаФон» предложил своим абонентам тарифы «Включайся!», основанные на результатах глубокого исследования потребностей россиян в услугах связи. Пакеты услуг в новой тарифной линейке рассчитаны для тех, кто часто переписывается в соцсетях, или каждый день слушает музыку онлайн, а еще для тех, кто смотрит видео в интернете или много говорит.

«Кто любит много разговаривать - есть пакет «Говори», там предоставляется 700 минут на всех операторов России, кто любит больше пользоваться интернетом, есть пакет «Слушай», где предоставляется 8 мегабайт интернет-трафика, при этом «Вайбер», «Ватсап» - мессенджеры не ограничены», - пояснила управляющий салона «МегаФон» Эльвира Ускова.

По результатам первого месяца продаж лидерами по подключениям стали пакеты «Слушай» и «Говори», абонентская плата на которых составляет 350 рублей в месяц.

На втором месте пакет - «Пиши», который всего за 250 рублей в месяц дает бесплатный трафик на мессенджеры «Ватсап» и «Вайбер» и 100 смс.

Третье место в новых подключениях занимает пакет - «Общайся», который оптимален для поездок по России. За 500 рублей абонент получает безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям и 10 Гб трафика на любые интернет-сервисы. 600 минут разговоров на номера абонентов России и безлимитные разговоры с абонентами «МегаФона». Условия этого пакета действуют в поездках по России.

«Мы наблюдаем постоянный рост клиентов и интернет-трафика. Это происходит потому, что пользователи выбирают пакетные тарифные планы. На сегодняшний день каждый второй новый абонент от компании «МегаФон» подключается на тарифный план из новой линейки «Включайся», где их привлекает соотношение большого объема интернет-трафика за небольшие деньги», - сказал директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.

Линейка нового поколения «Включайся» позволяет не только приобрести наиболее подходящий тарифный план, но и самому расширить базовые возможности тарифа. Абоненты могут добавлять нужные опции - увеличивать количество минут, смс, гигабайт. Теперь каждый абонент «МегаФона» может «включиться» в мир безграничных цифровых возможностей.

Подробные условия тарифов смотрите на сайте megafon.ru или в салонах оператора.

Общество

просмотров 75