Виртуальный музей пензенской промышленности разместили на сайте

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30 июля 2019, 16:36Бизнесновости
Виртуальный музей истории и настоящего пензенской промышленности раньше был доступен только на электронных носителях. Сейчас же с экспонатами можно ознакомиться онлайнна сайте областного минпрома.
Как сообщает Ассоциация промышленников Пензенской области, электронный музей промышленности появился в сентябре прошлого года. Представлены образцы продукции пензенских предприятий, в том числе – первые отечественные электронно-вычислительные машины, системы охраны государственной границы, металлообрабатывающие станки, сердечные клапаны, авиатренажеры, датчики и приборы для оснащения космических кораблей, ядерные боеприпасы.
Отдельный раздел – производство во время Великой Отечественной войны. Современный этап дополнен фото с новых предприятий.
Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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