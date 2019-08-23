Виновного в смертельной аварии под Мокшаном осудили

В Пензенской области вынесли приговор по делу о жутком ДТП, в котором погибли четыре человека и пятеро получили травмы . Виновный аварии – водитель грузового тягача из Самарского региона.

Авария произошла 26 июня 2018 года на трассе вблизи села Подгорное Мокшанского района. На участке дороги проходил ремонт, поэтому организовали реверсивное движение. Водитель тягача VOLVO, который перевозил 12 тонн молочной продукции из Москвы в Самару, не учел предупреждающие знаки, погодные условия и ехал со скоростью 70 км/ч.

В результате грузовик врезался на стоявшие в ожидании разрешения реверсного движения автомобили. Крайний в очереди ВАЗ-211440 отбросило на другие машины, стоявшие в попутном направлении. Всего пострадало семь транспортных средств, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

На месте аварии погибли водитель и три пассажира «четырнадцатой». Они ехали из Заметчино в Пензу по служебным делам.

Мокшанский районный суд признал водителя тягача виновным. С него взыскали 1,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда семьям погибших.

«Ему назначено наказание - шесть лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года с отбыванием основного наказания в колонии-поселении», - добавили в пресс-службе.

Адвокаты самарца пытались обжаловать приговор, но его оставили без изменений, пишет ИА «Пенза-Пресс».