Виновник ДТП заплатит за лечение пострадавшей зареченки

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21 мая 2019, 16:07Общество
Жителя города Заречный Пензенской области заставили оплатить лечение женщины, которая пострадала в ДТП.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина после ДТП попала в больницу. На ее лечение фонд обязательного медицинского страхования выделил 34 083 рублей.
Мужчину признали виновным в совершении аварии. Представитель ТФОМС обратился в суд. Он требовал вернуть деньги, которые были потрачены на лечение женщины. Иск удовлетворили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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