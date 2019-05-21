Виновник ДТП заплатит за лечение пострадавшей зареченки

Жителя города Заречный Пензенской области заставили оплатить лечение женщины, которая пострадала в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина после ДТП попала в больницу. На ее лечение фонд обязательного медицинского страхования выделил 34 083 рублей.

Мужчину признали виновным в совершении аварии. Представитель ТФОМС обратился в суд. Он требовал вернуть деньги, которые были потрачены на лечение женщины. Иск удовлетворили, пишет ИА «Пенза-Пресс».