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28 июня 2017, 16:08Спорт
Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Виктора Кувайцева наградили золотым значком ГТО в соответствие с приказом №57 от 27 апреля Минспорта РФ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) .
«Конечно, это престижная награда. Рад, что удалось сдать все нормативы. Физкультура и спорт играют важную роль в нашей жизни. Воспитывают характер и волю, целеустремленность и терпение, учат побеждать. И главное – укрепляют здоровье. Помните песню: «Чтобы тело и душа были молоды … закаляйся, как сталь». Желаю всем, кто сдает нормы ГТО, занимается физкультурой и спортом - успехов и удачи!» - цитирует Виктора Кувайцева ИА «Пенза-Пресс».
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