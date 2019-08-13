13 августа 2019, 17:08Общество

Виктора Кувайцева наградили медалью за заслуги перед Отечеством

Главу администрации Пензы Виктора Кувайцева удостоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В пресс-службе мэрии уточнили, что соответствующий указ 9 августа подписал президент Владимир Путин.

«От души поздравляю Виктора Кувайцева с высокой наградой президента РФ - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Виктор Николаевич много лет занимается общественной деятельностью, помогает людям, решая сложные проблемы. Уверен, так будет и впредь», - написал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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