Виктора Кувайцева наградили медалью за заслуги перед Отечеством

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 августа 2019, 17:08Общество
Главу администрации Пензы Виктора Кувайцева удостоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил губернатор Иван Белозерцев.
В пресс-службе мэрии уточнили, что соответствующий указ 9 августа подписал президент Владимир Путин.
«От души поздравляю Виктора Кувайцева с высокой наградой президента РФ - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Виктор Николаевич много лет занимается общественной деятельностью, помогает людям, решая сложные проблемы. Уверен, так будет и впредь», - написал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
От души поздравляю главу администрации Пензы В.Н.Кувайцева с высокой наградой Президента РФ-медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени.Виктор Николаевич много лет занимается общественной деятельностью,помогает людям,решая сложные проблемы.Уверен,так будет и впредь.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 13 августа 2019 г.
13 августа 2019, 19:41В Пензе число краж с банковских карт увеличилось почти на 400%
13 августа 2019, 19:16Стартовал набор жителей в арт-поместье «Новые берега» в Богословке
13 августа 2019, 19:14В Пензе появилась кровать для лечения обширных и глубоких ожогов
13 августа 2019, 19:09Жителя Пензы избили до смерти и выбросили в окно
13 августа 2019, 19:02Пензенские депутаты нашли самый проблемный пешеходный переход
13 августа 2019, 17:58Глазки-пуговки. Пензенцы просят спасти крошечных котят от смерти
13 августа 2019, 17:39На крыше посереди дороги. На ул. Красной опрокинулась легковушка
13 августа 2019, 17:08Виктора Кувайцева наградили медалью за заслуги перед Отечеством