Виктор Кувайцев – в тройке самых цитируемых мэров в ПФО

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06 ноября 2018, 17:37Бизнесновости
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев по итогам октября вошел в число самых цитируемых мэров и глав столиц регионов ПФО.
Как сообщает компания «Медиалогия», индекс цитируемости Виктора Кувайцева составил 4 669,3. Это второй показатель среди мэров в ПФО, лидером стал глава администрации Кирова Илья Шульгин (5 909,2).
Глава города Пензы Николай Тактаров занял в общем списке 20 строчку с индексом 552,3.
Рейтинг компания составляет на основе базы СМИ, включающей более 46 900 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-издания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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