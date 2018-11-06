Виктор Кувайцев – в тройке самых цитируемых мэров в ПФО

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев по итогам октября вошел в число самых цитируемых мэров и глав столиц регионов ПФО.

Как сообщает компания «Медиалогия», индекс цитируемости Виктора Кувайцева составил 4 669,3. Это второй показатель среди мэров в ПФО, лидером стал глава администрации Кирова Илья Шульгин (5 909,2).

Глава города Пензы Николай Тактаров занял в общем списке 20 строчку с индексом 552,3.

Рейтинг компания составляет на основе базы СМИ, включающей более 46 900 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-издания, пишет ИА «Пенза-Пресс».