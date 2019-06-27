Виктор Кувайцев: В Пензе - замечательная молодежь

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27 июня 2019, 14:06Общество
Глава администрации Пензы 27 июня поздравил горожан с Днем молодежи.
«Этот день люди разных поколений отмечают с особым настроением, потому что молодость - это не просто определенный период в жизни человека, а скорее, особое состояние души.
В Пензе - замечательная молодежь – образованная, талантливая, целеустремленная. Юноши и девушки активно участвуют в патриотических и волонтерских акциях, успешно реализуют социально значимые проекты. Творческие и спортивные ребята прославляют наш город на российском и международном уровне», - говорится в поздравлении.
Виктор Кувайцев подчеркнул, что молодежь олицетворяет будущее, с ней связаны надежды на то, что на смену старшему поколению придут люди, способные улучшить свою жизнь, город и страну, сообщает пресс-службе горадминистрации.
«От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и оптимизма! Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. И пусть вам всегда сопутствует успех!» - подытожил мэр, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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