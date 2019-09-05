Виктор Кувайцев рассказал о преображении двора на ул. 8 Марта

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06 сентября 2019, 11:03Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 6 сентября в Facebook рассказал о завершен ремонта двора на ул. 8 Марта.
«Вчера были на празднике на улице 8 Марта, 15. Здесь завершен ремонт по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды" - обновлено 1,5 тысяч кв. метров асфальтового покрытия дорог, 400 кв. метров тротуаров, обустроены парковки, установлены новые лавочки. Жители приняли непосредственное участие в организации работ, по общему решению, собрали средства и дополнительно оборудовали парковку и игровой комплекс», - написал градоначальник.
Напомним, ранее в начальник городского управления ЖКХ Александр Утин рассказал о том, как преображаются дворы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Устанавливаются лавочки и урны с эмблемами ласточки – символа города, асфальтируются дорожки. На ряде территорий, по решению жителей, – новые детские площадки.
Пресс-служба мэрии также сообщала, как по поручению Виктора Кувайцева идет работа по изъятию неиспользуемых участков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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