Виктор Кувайцев рассказал о преображении двора на ул. 8 Марта

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 6 сентября в Facebook рассказал о завершен ремонта двора на ул. 8 Марта.

«Вчера были на празднике на улице 8 Марта, 15. Здесь завершен ремонт по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды" - обновлено 1,5 тысяч кв. метров асфальтового покрытия дорог, 400 кв. метров тротуаров, обустроены парковки, установлены новые лавочки. Жители приняли непосредственное участие в организации работ, по общему решению, собрали средства и дополнительно оборудовали парковку и игровой комплекс», - написал градоначальник.

Напомним, ранее в начальник городского управления ЖКХ Александр Утин рассказал о том, как преображаются дворы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Устанавливаются лавочки и урны с эмблемами ласточки – символа города, асфальтируются дорожки. На ряде территорий, по решению жителей, – новые детские площадки.

Пресс-служба мэрии также сообщала, как по поручению Виктора Кувайцева идет работа по изъятию неиспользуемых участков, пишет ИА «Пенза-Пресс».