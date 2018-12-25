Виктор Кувайцев рассказал о планах на 2019 год

Больше половины дорог приведены в нормативное состояние, вырос объем инвестиций в основной капитал Пензы. Это главные социально-экономические показатели развития областного центра. Мэр Виктор Кувайцев выступил с традиционным ежегодным отчетом.

2018 год для всех городских служб, организаций и предприятий был непростым. Пришлось работать в условиях ограниченного финансирования. Однако, несмотря на все сложности, удалось выполнить все социальные обязательства перед населением. Была введена в эксплуатацию школа на Шуисте, начато строительство корпуса №2 детского сада на улице Макаренко. В 2019 году работа в этом направлении будет продолжена.

«Планируется ввод в эксплуатацию школы на 800 мест в микрорайоне «Арбековская застава». Ориентировочная стоимость - около 500 миллионов рублей. В десяти образовательных учреждениях Пензы более чем для 4000 детей создана доступная среда, победителями этого направления стали школы №27 и №30», - рассказал Виктор Кувайцев.

Улучшение качества жизни населения - это приоритетная задача городской власти, особо в своем ежегодном отчете подчеркнул мэр. В 2018 было отремонтировано около 100 километров дорог на сумму около 1 миллиарда 350 миллионов рублей. Более половины - приведены в нормативное состояние. На 2018 год планы не менее грандиозные.

«Например, объездная дорога от улицы 40 лет Октября. Приступим к ремонту Бакунинского моста, также капремонт включены дома на улице Бадигина, которая находится между поселком Нефтяником и микрорайоном Заря», - сказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

В городе реализуют три крупных проекта по благоустройству общественных территорий: площади у Спасского собора, набережной Суры и площади Ленина. Между улицами Попова и Лермонтова после расчистки 20 гектаров леса открылся Учительский сквер. В уходящем году, по словам Виктора Кувайцева, повысился интерес инвесторов к областному центру. В 2018-м объем вложений в основной капитал Пензы составил порядка 30 миллиардов рублей.

«Администрацией города заключены 17 протоколов о намерении по взаимному сотрудничеству. Среди крупных проектов - строительство дилерских центров по продаже крупногабаритного автотранспорта и сельскохозяйственной техники. Во втором квартале 2019 года планируется объявить торги на право аренды земельного участка по проектам», - рассказал глава администрации.

В ходе подведения итогов года были отмечены заслуги отличившихся пензенцев. Медалью «За созидание во благо Пензы» награждены художественный руководитель народного хореографического ансамбля «Вензеля» Лариса Алексеева и председатель Пензенского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Глеб Синцов. Еще ряд горожан были удостоены благодарности главы администрации Пензы.