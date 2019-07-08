Виктор Кувайцев: Прочная и счастливая семья – залог благополучия

«За 11 лет праздник, прославляющий главные семейные ценности - доверие, уважение, взаимопонимание, желание помочь и поддержать родных - прочно вошел в нашу жизнь.

В этот день особые слова благодарности хочется выразить тем пензенцам, которые достойно воспитывают своих и приемных детей. Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный труд», - говорится в поздравлении.

Мэр пожелал здоровья парам, которые отметили золотой и серебряный юбилеи своей свадьбы и смогли сохранить трепетные чувства, несмотря на все испытания судьбы, а молодоженам - беречь домашний очаг, жить в мире и согласии, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Надеюсь, что в обществе и дальше будет расти понимание того, что прочная и счастливая семья – залог благополучия в доме, процветания города, региона, всей страны», - добавил Виктор Кувайцев.

Он также пожелал пензенцам радости, счастья и любящих, благодарных детей, пишет ИА «Пенза-Пресс».