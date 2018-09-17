Виктор Кувайцев призвал привести зеленые зоны в порядок

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17 сентября 2018, 16:07Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев 17 сентября на оперативном совещании в администрации обсудил с подчиненными реализацию проекта «Чистый город».
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в результате работы с горожанами удалось договориться о преобразовании четырех контейнерных площадок. Также, по словам Виктора Кувайцева, одним из приоритетных направлений остается благоустройство зеленых зон.
"Посмотрите, какие места нужно привести в порядок. Есть из них такие, в благоустройстве которых нам готовы содействовать жители. Нужно согласовать их идеи с управлением градостроительства и архитектуры в части соблюдения границ, плана посадки деревьев. А есть и такие территории, где достаточно будет просто очистить их от мусора, чтобы объект выглядел ухоженным", - сказал глава администрации.
Также он попросил соблюдать график снова ветхого жилья, чтобы с наступлением холодов оно не стало пристанищем бродяг, которые могут развести там устроить пожар, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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