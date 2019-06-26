Виктор Кувайцев призвал избавиться от незаконной рекламы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 июня 2019, 14:03Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил сотрудникам администрации усилить работу по устранению незаконной рекламы.
Как сообщает пресс-служба мэрии, градоначальник отметил, что нужно составлять графики проведения проверок и повторно выходить на места.
«Провели вчера рейд по улице Новоселов - посмотрите еще и сегодня, насколько продуктивно он прошел. Активнее работайте, это вопрос эстетического облика», - сказал он.
Также не стоит забывать про объявления на столбах, их владельцев можно узнать, позвонив по указанным в них номерах.
В Пензе с 17 мая по 20 июня выявили 75 незаконных реконструкций, демонтировали 39 объектов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 июня 2019, 17:59На Шуисте мэр нашел факты самозахвата территории
26 июня 2019, 17:37Пензенцам покажут смелые работы выпускников худучилища
26 июня 2019, 17:06На улице Воронова отремонтируют пешеходную часть моста через ручей
26 июня 2019, 16:36Пензенские регбисты победили на всероссийских соревнованиях
26 июня 2019, 16:04В Сети появилось видео ДТП на ул. Карпинского
26 июня 2019, 15:34Груда металла. В Татарстане пензенская фура попала в жесткое ДТП
26 июня 2019, 15:04В ГИБДД сообщили подробности аварии на ул. Аустрина
26 июня 2019, 14:34«Включайте голову!» Пензенскую автоледи шокировал опасный маневр кроссовера