27 декабря 2017, 12:38Общество Виктор Кувайцев поздравил спасателей с профессиональным праздником Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников спасательных служб с профессиональным праздником.

«Это особенный день, когда мы можем выразить вам благодарность за ежедневный неустанный труд во имя спасения человеческих жизней. Ваша самоотверженная работа, самоотдача, доблесть и отвага, готовность прийти на выручку, рискуя собственной жизнью – это надежный заслон любой чрезвычайной ситуации.

Пусть и дальше ваш высокий профессионализм, честное и достойное исполнение служебного долга будут гарантом безопасности жителей нашего города», - говорится в поздравлении.

Также Виктор Кувайцев пожелал пензенским спасателям бодрости духа, неиссякаемой жизненной энергии, успехов в этом нелегком деле, счастья и благополучия, сообщает пресс-служба горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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