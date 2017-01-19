19 января 2017, 14:31Общество Виктор Кувайцев поздравил Семена Вахштайна с юбилеем 19 января мэр Пензы Виктор Кувайцев приехал в здание телерадиокомпании «Экспресс», чтобы лично поздравить шеф-редактора «Эха Пензы» Семена Вахштайна с 70-летием.

«В Пензе есть люди, которые делают все, чтобы город был известен, привлекателен, чтобы о нем говорили с хорошей точки зрения. Я к таким людям отношу Семена Самуиловича, он в своей деятельности делает все, чтобы донести информацию оперативно, правдиво, и он это делает с уважением к людям. Поэтому и они, в свою очередь, относятся к нему с глубоким уважением. Я – в их числе. С днем рождения вас, мира и добра!» - сказал глава горадминистрации.

В подарок юбиляру мэр вручил сувенир - сову, сидящую на стопке книг с чернильницей и пером, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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