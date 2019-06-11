Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем города

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12 июня 2019, 09:11Общество
12 июня 2019, 13:04Пензенские тхэквондисты вернулись с первенства России с медалями
12 июня 2019, 12:33Пензенским школьникам рассказали о работе служебных собак
12 июня 2019, 12:01Для воспитанников «Дома Вероники» провели обучающие мастер-классы
12 июня 2019, 11:22Бессоновские приставы и инспекторы искали неплательщиков штрафов
11 июня 2019, 19:52В Пензе на приведение в порядок школ и детсадов нужно порядка 100 млн руб
11 июня 2019, 19:49Кузнецкой детской художественной школе исполнилось 50 лет
11 июня 2019, 19:44Пензенские производители презентовали на дефиле свою продукцию
11 июня 2019, 19:42Пензенские активисты спасают дом на улице Гоголя, 14