Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с 85-летием гражданской обороны

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04 октября 2017, 12:35Общество
Сегодня, 4 октября, отмечается День гражданской обороны МЧС России. Пензенцев поздравил с праздником мэр города Виктор Кувайцев.
«В современных условиях осуществление мероприятий гражданской обороны, применение ее сил и средств являются эффективным инструментом защиты населения и территорий города от опасностей мирного времени.
Ваша нелегкая служба связана с напряжением сил, риском и огромной ответственностью за принятие решений. От вашего профессионального мастерства и слаженных действий зависят сохранность здоровья, а зачастую и жизни наших земляков. Благодарю вас за системную, организованную работу, за весомый вклад в обеспечении безопасности жителей города», - говорится в поздравлении.
Виктор Кувайцев пожелал успехов в нелегкой работе, доброго здоровья, счастья и семейного благополучия, сообщает пресс-служба горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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