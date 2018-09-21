Виктор Кувайцев поддержал акцию «На работу на велосипеде»

В половине седьмого утра на Олимпийской аллее было уже многолюдно, именно оттуда пензенские чиновники отправились на работу. Одни готовились отправиться в путь на личных велосипедах, другие воспользовались услугами проката. Впереди велоколонны - мэр Виктор Кувайцев.

«Если бы не специфика моей работы, я бы делал это каждый день. Если учесть, что сейчас еще нет семи, многие из моих коллег в этом время уже едут на работу. Поэтому вполне реально приехать на велосипеде, привести себя в порядок и работать», - сказал он.

Представители городской власти отметили, что на дорогах областного центра становится все больше велосипедистов и вскоре для них в Пензе будут созданы все необходимые условия. Так, за последние три года уже обустроили несколько велодорожек общей протяженностью порядка 20 километров.

«Это веяние времени, которое коснулось не только Пензы, но и России, и мира. За границей очень много велосипедных дорожек, у нас, к сожалению, пока поменьше. Думаю, что это направление будет развиваться», - отметил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.

Конечной точкой утреннего заезда стала велопарковка возле здания городской администрации. По словам чиновников, дистанция в четыре километра далась им легко, несмотря на отсутствие должной подготовки.

«Для того чтобы весь день прошел с хорошим, позитивным настроением, обязательно надо с утра каким-то видом спорта заниматься, пройтись, пробежаться, на велосипеде проехать, поплавать, потому, что это здорово», - сказал заместитель главы города Пензы Иван Краснов.

Акция «На работу на велосипеде» прошла в Пензе во второй раз за последние несколько месяцев. В 2019 году чиновники вновь планируют к ней присоединиться.