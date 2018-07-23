Виктор Кувайцев оценил обустройство новой площадки в парке «Олимпийский»

История с детской площадкой в парке «Олимпийский» в Заводском районе Пензы получила продолжение. Напомним, инклюзивный игровой комплекс городу подарил фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». В марте 2018 года площадку демонтировали , у нее закончился срок эксплуатации. Но якобы решающим тогда оказался фактор вандализма местных жителей. Сейчас на месте бывшей площадки вновь ведутся монтажные работы.

Новая площадка будет совершенно иной по задумке. Вместе с пришвартованным кораблем, который был и будет ориентирован, в том числе на детей с ограниченными возможности здоровья, установят более мелкие элементы. В марте 2018 года его конструкции комплекса пришли в негодность. Тогда администрация парка ссылалась на действия вандалов, площадку пришлось демонтировать. Теперь ее разделят на три зоны. Одну обустроили силами парка, в две другие - вложились инвесторы.

«Сейчас устанавливаем корабль с парусом, песочницу, будет большой элемент, на котором можно будет побегать, спуститься с горки, и маленький - пружинка в виде мотоцикла», - рассказал директор ПКиО «Олимпийский Сергей Арбеков.

В планах - поставить дополнительный аттракцион «пружинки», домики для детей, паровозик, машинки. На площадке появятся новые спортивные элементы, в частности - турники. Обустройство площадки оценил мэр города Виктор Кувайцев.

«Площадка должна соответствовать современным требованиям, которые обязывают приводить в порядок и зеленую зону, в том числе - дорожки, покрытие для прогулок, отдыха. Будем к этому стремиться», - сказал он.

Строительство новой площадки завершат к 15 августа, первый этап работ подрядчик пообещал закончить значительно раньше.

Доступ на новую площадку будет как и прежде - открытым, бесплатно может прийти любой желающий. А вот как бороться с теми самыми вандалами, которые якобы приложили руку к прошлому аттракциону, в парке пока не знают. Но заявляют, что, вероятнее всего, ограничат доступ к площадке в ночное время.