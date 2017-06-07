07 июня 2017, 15:03Общество Виктор Кувайцев недоволен состоянием мест отдыха в «Засеке» Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил состояние мест отдыха в районе «Засека».

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в ходе проверки мэр остался недоволен состоянием солнцезащитных навесов и информационных стендов с телефонами экстренных служб, обеспечением мер безопасности на воде.

Кроме того, до сих пор не выставлены знаки, запрещающие купаться, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Как только установится погода, необходимо обеспечить круглосуточное дежурство. Ответственные лица должны следить за санитарным состояние зоны отдыха и безопасностью отдыхающих», - распорядился Виктор Кувайцев.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proveril_sostoyanie_zony_otdykha_v_rayone_s_t_zaseka/