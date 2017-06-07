Виктор Кувайцев недоволен состоянием мест отдыха в «Засеке»

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07 июня 2017, 15:03Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил состояние мест отдыха в районе «Засека».
Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в ходе проверки мэр остался недоволен состоянием солнцезащитных навесов и информационных стендов с телефонами экстренных служб, обеспечением мер безопасности на воде.
Кроме того, до сих пор не выставлены знаки, запрещающие купаться, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Как только установится погода, необходимо обеспечить круглосуточное дежурство. Ответственные лица должны следить за санитарным состояние зоны отдыха и безопасностью отдыхающих», - распорядился Виктор Кувайцев.
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