Виктор Кувайцев назвал пензенские бани соцпроектом

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24 мая 2019, 16:36Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев рассказал в интервью корреспонденту «Российской газеты» о работе общественных бань города.
В настоящее время в Пензе работают пять муниципальных бань. Для отдельных категорий граждан существуют льготные расценки на их услуги.
«Сегодня это больше социальный проект, мы посчитали правильным, и губернатор нас поддержал, что все социальные программы надо сохранить, и муниципальные бани в том числе», – отметил мэр.
В пресс-службе горадминистрации сообщили, что Виктор Кувайцев также обсудил с корреспондентом экономическую составляющую деятельность и статистику работы МУП «Пензенские бани», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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