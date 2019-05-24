Виктор Кувайцев назвал пензенские бани соцпроектом

В настоящее время в Пензе работают пять муниципальных бань. Для отдельных категорий граждан существуют льготные расценки на их услуги.

«Сегодня это больше социальный проект, мы посчитали правильным, и губернатор нас поддержал, что все социальные программы надо сохранить, и муниципальные бани в том числе», – отметил мэр.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что Виктор Кувайцев также обсудил с корреспондентом экономическую составляющую деятельность и статистику работы МУП «Пензенские бани», пишет ИА «Пенза-Пресс».