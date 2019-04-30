Виктор Кувайцев наградил отличившихся пожарных

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30 апреля 2019, 15:34Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и глава города Николай Тактаров посетили муниципальную пожарную часть на улице Антонова.
«Уже 11 лет у нас существует муниципальная пожарная служба, и мы все больше убеждаемся в том, что поступили верно, сформировав в городе пожарную часть», – отметил Виктор Кувайцев.
Сегодня в Пензе два подразделения – на улице Антонова и в микрорайоне Заря. Штат муниципальных пожарных частей - около 70 человек.
«Мы гордимся нашей муниципальной пожарной службой. За годы вашей непростой работы мы убедились, что вы достойно несете звание пожарных – все специалисты профессионально подготовлены, есть преемственность, есть, с кого брать пример, у кого учиться. Вас объединяет умение чувствовать чужую боль, своевременно прийти на помощь и профессионально ее оказать. Здоровья, мира, добра вам и вашим семьям, уверенности в завтрашнем дне и, конечно, спокойных дежурств», – сказал мэр.
В связи с празднованием 370-летия образования пожарной охраны в стране, а также за эффективную работу по обеспечению пожарной безопасности населения, добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, Виктор Кувайцев и Николай Тактаров наградили отличившихся сотрудников подразделений, сообщает пресс-служба мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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