Виктор Кувайцев изучил инфраструктуру Саранска

Делегация из Пензы под руководством главы администрации города Виктора Кувайцева прибыла в Саранск.

«С коллегами находимся в Саранске. Осматриваем основные социально значимые объекты. Изучаем опыт по благоустройству дворовых территорий, организации парковочного пространства и дорожных развязок, обустройству инженерных сетей», - сообщил на своей странице в Facebook Виктор Кувайцев.

Пензенцам показали Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева, новое здание которого ввели в строй три года назад, там сейчас обучается свыше 20 тысяч студентов, сообщает пресс-служба мэрии.

Гости познакомились с материальной базой вуза и посетили смотровую площадку, откуда можно видеть практически весь Саранск. Покидая стены университета, Виктор Кувайцев и ректор МГУ имени Н. П. Огарева Сергей Вдонин обменялись памятными подарками.

Затем мэр Саранска Петр Тултаев показал пензенцам музейно-архивный комплекс, здание мэрии, парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, знаменитый Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова и другие объекты.

Виктор Кувайцев и Петр Тултаев также обсудили способы строительства и прокладки инженерных сетей в современных условиях, пишет ИА «Пенза-Пресс».