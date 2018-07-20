Виктор Кувайцев изучил инфраструктуру Саранска

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20 июля 2018, 12:03Общество
Делегация из Пензы под руководством главы администрации города Виктора Кувайцева прибыла в Саранск.
«С коллегами находимся в Саранске. Осматриваем основные социально значимые объекты. Изучаем опыт по благоустройству дворовых территорий, организации парковочного пространства и дорожных развязок, обустройству инженерных сетей», - сообщил на своей странице в Facebook Виктор Кувайцев.
Пензенцам показали Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева, новое здание которого ввели в строй три года назад, там сейчас обучается свыше 20 тысяч студентов, сообщает пресс-служба мэрии.
Гости познакомились с материальной базой вуза и посетили смотровую площадку, откуда можно видеть практически весь Саранск. Покидая стены университета, Виктор Кувайцев и ректор МГУ имени Н. П. Огарева Сергей Вдонин обменялись памятными подарками.
Затем мэр Саранска Петр Тултаев показал пензенцам музейно-архивный комплекс, здание мэрии, парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, знаменитый Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова и другие объекты.
Виктор Кувайцев и Петр Тултаев также обсудили способы строительства и прокладки инженерных сетей в современных условиях, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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