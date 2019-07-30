31 июля 2019, 10:01Происшествия

Видео с места аварии на ул Окружной попало в Сеть

Вечером 30 июля на дороге по улице Окружной в Пензе произошло ДТП.

Очевидцы разместили запись с места происшествия в instagram-аккаунте penza_info58. Судя по кадрам, столкнулись четыре машины, в первой за рулем находилась автоледи. Пострадавших нет.

Официальных данных о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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