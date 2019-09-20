Видео пожара в Чемодановке появилось в Сети

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 19 сентября в 16:58. На улице Фабричная на пятом этаже огонь уничтожил балкон одной из квартир и три квадратных метра комнаты. В соцсети появилось видео с места происшествия.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, во время пожара из дома эвакуировали 19 человек. Никто не пострадал.

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам, пишет ИА «Пенза-Пресс».