20 сентября 2019, 09:32Происшествия

Видео пожара в Чемодановке появилось в Сети

В селе Чемодановка Пензенской области загорелась квартира в многоэтажном доме.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 19 сентября в 16:58. На улице Фабричная на пятом этаже огонь уничтожил балкон одной из квартир и три квадратных метра комнаты. В соцсети появилось видео с места происшествия.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, во время пожара из дома эвакуировали 19 человек. Никто не пострадал.

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 111

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ