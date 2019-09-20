Видео пожара в Чемодановке появилось в Сети

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 сентября 2019, 09:32Происшествия
В селе Чемодановка Пензенской области загорелась квартира в многоэтажном доме.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 19 сентября в 16:58. На улице Фабричная на пятом этаже огонь уничтожил балкон одной из квартир и три квадратных метра комнаты. В соцсети появилось видео с места происшествия.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, во время пожара из дома эвакуировали 19 человек. Никто не пострадал.
Причины возгорания предстоит выяснить специалистам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 сентября 2019, 18:11В Пензе с 21 сентября стартует отопительный сезон
20 сентября 2019, 17:59В Пензе из-за закрытия Бакунинского моста изменят режим работы светофоров
20 сентября 2019, 17:37В Пензе депутаты высказались по поводу расширения «Пассажа»
20 сентября 2019, 17:06Зареченцы смогут добираться до места назначения втрое быстрее
20 сентября 2019, 16:36Колышлеец обманом получил пособие по безработице - прокуратура
20 сентября 2019, 16:04«Дети ходят по проезжей части». Кузнечанка рассказала о лужах возле школы
20 сентября 2019, 15:34В Заре пройдут соревнования по картингу
20 сентября 2019, 15:04Пензенец подарил городу арт-объект