19 апреля 2019, 13:36Происшествия

Видео горящего поля возле Терновки попало в Сеть

В Пензе продолжают гореть поля, один из пожаров произошел в Пензенском районе 18 апреля.

В соцсетях появилось сразу несколько видеозаписей происшествия. На кадрах видно, как огонь охватил большую площадь.

«Горит трава в Засечном», - пояснил один из авторов видео.

Напомним, в апреле уже было несколько возгораний сухой травы. Один из пожаров случился в деревне Ольшанка, из-за ветра огонь там быстро распространился на поле, где раньше росла кукуруза, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот и видео - https://vk.com/penza_live, https://www.instagram.com/chp_penza/p/BwZ9C69hS3S/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=7843frbbswtj

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