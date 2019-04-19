Видео горящего поля возле Терновки попало в Сеть

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19 апреля 2019, 13:36Происшествия
В Пензе продолжают гореть поля, один из пожаров произошел в Пензенском районе 18 апреля.
В соцсетях появилось сразу несколько видеозаписей происшествия. На кадрах видно, как огонь охватил большую площадь.
«Горит трава в Засечном», - пояснил один из авторов видео.
Напомним, в апреле уже было несколько возгораний сухой травы. Один из пожаров случился в деревне Ольшанка, из-за ветра огонь там быстро распространился на поле, где раньше росла кукуруза, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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