Видео горящего поля возле Терновки попало в Сеть

В Пензе продолжают гореть поля, один из пожаров произошел в Пензенском районе 18 апреля.

В соцсетях появилось сразу несколько видеозаписей происшествия. На кадрах видно, как огонь охватил большую площадь.

«Горит трава в Засечном», - пояснил один из авторов видео.

Напомним, в апреле уже было несколько возгораний сухой травы. Один из пожаров случился в деревне Ольшанка, из-за ветра огонь там быстро распространился на поле, где раньше росла кукуруза, пишет ИА «Пенза-Пресс».