10 мая 2017, 16:05Общество Вице-мэры Пензы раскрыли свои доходы Заместители главы администрации Пензы отчитались о доходах, расходах и имуществе за 2016 год.

Доход первого замглавы администрации Сергея Волкова за отчетный период составил почти 1 млн 256 тыс. рублей (в 2015 году – 1 млн 261 тыс. рублей). У него в собственности находятся земельный участок площадью 1260 кв. м, 1/3 доли квартиры (52,6 кв. м) и автомобиль «Renault Duster», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Супруга Сергея Волкова задекларировала сумму в 233 тысячи рублей. Ей принадлежит 1/3 доли квартиры площадью 52,6 кв. метров.

Вице-мэр Владимир Попков получил за минувший год почти 1 млн 218 тыс. рублей (в 2015 году – 1,3 млн). В его собственности находится только земельный участок площадью 1400 кв. метров.

Доход замглавы администрации Юрия Ильина, как и в 2015 году, составил чуть более 1 млн рублей. У него в собственности – квартира (62,4 кв. м), у его супруги, задекларировавшей доход в размере 64,5 тысяч, – 1/4 доли квартиры площадью 61,6 кв. м и автомобиль «Nissan Juke».

Заместитель главы администрации Андрей Шевченко, чей доход составил 1 млн 179 тыс. рублей, имеет в собственности только легковой автомобиль «BMW X3». Доход его супруги за отчетный период составил 960 тыс. рублей. Ей принадлежит земельный участок площадью 800 кв. метров, квартира (67,1 кв. м), жилой дом (80 кв. м) и автомобиль «Hyundai IX35». У одного из несовершеннолетних детей Андрея Шевченко имеется в собственности 1/2 доля квартиры площадью 53,5 кв. м.

Доход заместителя главы администрации Ирины Ширшиной увеличился с 1 млн 170 тысяч рублей в 2015- м до 1 млн 831 тыс. рублей. У нее в собственности имеется квартира (35,3 кв. м). Ее супруг получил доход в размере 994 тыс. рублей. Ему принадлежит «ВАЗ-21074». У одного из несовершеннолетних детей Ирины Ширшиной есть в собственности квартира площадью 39,6 кв. метров.

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