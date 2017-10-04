Вице-мэр Пензы Шевченко проведет прием бизнесменов

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04 октября 2017, 10:37Общество
5 октября вице-мэр Пензы Андрей Шевченко проведет прием предпринимателей.
«Прием предпринимателей проводится в целях оперативного решения вопросов, возникающих в процессе деятельности предприятий и организаций различных форм собственности и иных субъектов предпринимательской деятельности», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Он начнется в 10.00. Записаться можно по телефону: 68-28-31, или обратившись в кабинет №119 администрации города, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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