11 апреля 2019, 09:31Общество

Вице-мэр Пензы Денис Леонтьев проведет прием бизнесменов

11 апреля в мэрии Пензы пройдет прием предпринимателей (18+). Его проведет замглавы администрации города Денис Леонтьев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, прием проводят для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе деятельности предприятий и организаций различных форм собственности и иных субъектов бизнес-сферы.

Прием начнется в 16.00, на него можно записаться по телефону 68-28-31 или обратившись в кабинет №120 администрации города, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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