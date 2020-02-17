Ветерана трудового фронта из Пензы поздравили с вековым юбилеем

Ветерану трудового фронта Дарье Матвеевой исполнилось 100 лет. В годы войны она ухаживала за больными в чемодановском госпитале. Ради этого ежедневно проходила 25 километров, голодала, но работала из последних сил, а по вечерам отправлялась на курсы медсестер, чтобы попасть на фронт.

100-летний юбилей - большая радость. В гости к Дарье Петровне Матвеевой съехались дети, внуки и правнуки, а вот сама именинница вспоминала, как много на ее век выпало страданий. Десятый ребенок в многодетной семье, в 1937 году отца репрессировали, домой он так и не вернулся, а потом война - на фронт ушли пять человек. Дарья Петровна стала санитаркой. Вспоминает, как ухаживала за покалеченными солдатами и думала о своих.

Из госпиталя в Пензенской области Дарья Петровна тоже хотела отправиться на фронт, но не пустили: слишком хорошо работала. Впрочем, военная строгость была во всем: каждое утро рапорт, носилки с больными женщинам приходилось носить самим, быть и санитаром, и другом, который поговорит с больным по душам, и уборщиком, а иногда и медиком.

Всю войну она ежедневно добиралась до госпиталя 25 километров пешком, чтобы помогать. 9 мая 1945 года женщина вспоминает с болью: пятеро родных не вернулись с фронта, а раненые все продолжали и продолжали поступать. Для мужа Дарьи Петровны - фронтовика, инвалида войны, прошедшего через Украинский фронт Устима Матвеева, День Победы тоже был тяжелым.

«Она никогда не рассказывала про войну, не любила. А дед, когда начинался парад на 9 Мая, старался уходить, чтобы даже не слышать его, настолько переживал», - рассказала внучка именинницы Надежда Фомина.

Дарья и Устим Матвеевы прожили вместе 65 лет. Фронтовик умер 15 лет назад. После войны он решил воплотить свою мечту - развести сад.

«Он всю жизнь мечтал иметь свое хозяйство. Ему в городе давали квартиру, но он не согласился, решил переехать в сельскую местность», - сказал сын Дарьи Матвеевой Александр Матвеев.

Поздравить маму со 100-летним юбилеем он, один из пятерых детей, приехал из Тюмени. Поводом собраться большой семье станет еще и 9 Мая. Обычно в этот день Дарья Петровна решает снова вернуться туда, где в самые страшные годы был госпиталь для раненых солдат Великой Отечественной войны.